Фото: fotobus.msk.ru

Расписание автобусного маршрута №104ю "поселок Бельмесево – поселок Мохнатушка" изменится в Барнауле, сообщает пресс-центр городской администрации.

Расписание будет скорректировано уже со среды, 5 сентября, и станет таким: