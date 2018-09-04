Погода шепчет: когда барнаульцам ждать тепла в своих квартирах

Отопительный сезон в Барнауле еще не стартовал. Тем временем резко наступившая осень без какой-либо подушки безопасности в виде "бабьего лета" резко понизила температуру в квартирах горожан. Долгосрочный прогноз погоды до конца месяца также не радует. В этой связи все более актуальным становится вопрос подачи тепла. Портал Amic.ru попробовал выяснить, когда должен стартовать отопительный сезон 2018-2019 годов.

Итак, коммунальщики вместе с городскими властями заявляют, что все объекты ЖКХ будут полностью готовы, как и обычно, к 15 сентября. Условно же отопительным сезоном считается период с 15 октября по 15 апреля.

При этом раньше дата начала подачи отопления зависела от погоды. Согласно постановлению правительства, отопительный сезон стартовал, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляла не более +8 градусов.

Теперь законодательство этого не требует. Уже третий год решение о запуске тепла принимается на основании заявлений собственников. Как такие обращения начинают поступать, администрация Барнаула принимает решение о старте отопительного сезона.

Для сравнения, в 2016 году такой датой стало 26 сентября, в 2017 году — 20 сентября. Есть основания полагать, что в 2018-м тепло барнаульцы начнут получать еще раньше.

Поскольку запуск тепла носит заявительный характер, именно владельцы квартир вправе установить сроки начала и окончания отопительного сезона. Для этого они обращаются в УК или ТСЖ. Опять же не стоит забывать, что в первую очередь отопление дают в детские сады, школы, больницы, дома престарелых.

В квартиры тепло подается, как правило, на протяжении нескольких дней, обычно (если нет никаких проблем) это может занять до недели, учитывая количество многоквартирных домов в Барнауле. Так что если вы, например, обратитесь с заявлением в УК 17 сентября, то вряд ли получите тепло раньше чем в начале 20-х чисел месяца.

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К зиме в Барнауле будет подготовлено 3837 многоквартирных домов. Из них с центральным отоплением — 2799.