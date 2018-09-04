Соловьев ответил критикам его новой передачи "Москва. Кремль. Путин"

Телеведущий Владимир Соловьев в интервью порталу "Шторм" заявил, что критика его новой передачи под названием "Москва. Кремль. Путин" говорит о ее высоком качестве.
Владимир Соловьев и Дмитрий Песков не скупились на красивые эпитеты в адрес Владимира Путина: "Не очень понимаю, как выдерживается такой график, такой марафон...", "В самом конце передачи мы покажем секреты физической формы президента и почему он в такой прекрасной форме", "Путин любит не только детей, он любит вообще всех людей… Он очень человечный человек", "Филигранно справляется со своими эмоциями", "Что медведь, дурак, что ли? Если он Путина увидит, он будет вести себя прилично, конечно" и многое другое. Россияне, увидевшие передачу, задались вопросом: что это было?.. Попытка оформить культ личности? Многие отметили раздражение, которое было вызвано большой разницей между увиденной пропагандистской картинкой и реальной жизнью.
Передача "Москва. Кремль. Путин" вышла в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 2 сентября. В передаче, в которой принял участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждалось то, чем президент России Владимир Путин занимался в конце августа.
По мнению Соловьева, передача не занимается "культом личности Путина".
"Какой культ личности, когда мы рассказываем о человеке? Мы даем большой объем объективной информации, которая имеется. Кому-то она нравится, кому-то — нет", — пояснил Соловьев.
Он также подчеркнул, что его работу в первую очередь критикуют те, кому никогда не нравилось все, что он делает.
"Если бы либералы меня хвалили, тогда была бы проблема. А так — какая разница", — добавил Соловьев, заявив, что не намерен обращать внимания на все эти нападки.
Дмитрий Песков отказался от оценки программы "Москва. Кремль. Путин". Он только подчеркнул, что материал достоверен. Кроме того, как он отметил, сам Путин не планирует принимать участия в программе. Впрочем, на самой передаче Песков поздравил Соловьева с запуском нового продукта для населения России.
Комментарии
мега лизун, всем лизунам на зависть
Про Сталина говорили - да, был культ, но была и личность. Сейчас культ есть, личности нет.
Соловьёвска нетленка про путина это путь к профессиоанальному бессмертию
Это шоу куда интереснее, чем про Диану Шурыгину или развод Джигарханяна и Петросяна. Есть человек, который действительно интересен всем. Человек, которого все знают, большинство любит, многие обожают, а некоторые считают богом. Невзирая на его преклонный и пенсионный даже по новым правилам возраст, за него хотят выйти замуж — даже те женщины, которые уже замужем. Его зовут Владимир Путин.
Надо показывать ежедневно как он проснулся, как покакал, не тужился ли, пописал, что поел на завтрак, прислал ли ему Патриарх творожку или сметанки, как президент примерил американскую куртку с российским флагом, кого бросил через бедро, сколько шайб забросил ночью. Поразительно что к этому пришли только через 18 лет
Как только вижу эти лица "рожи" по ящику сразу переключаю (не хватит тряпок для стирание плевков с экрана).
соловьёв это мизгиреныш , обитатель кремлёвских канализационных систем
Не смотрю ТВ-канал Россия1, и никому не советую.
Пищеварение лучше становится, проверено.
Вы же понимаете, что это государственный канал, и там властная точка зрения излагается. Не разделяете эти взгляды - не смотрите этот канал. Самое простое решение.
В Хохляндии на порошенковских каналах Пятый и Прямой тоже только хорошее про Пэдро говорят.
Кранштейну, а по чему за мой счёт, меня потчую тухлятиной
4.09.2018 13:28
- гость
зачет все верно!!!
В начале "карьеры - журналиста" кремлевский Соловей-славоблуд критиковал нынешнюю власть, что поменялось за это время НИЧЕГО. Купил Володя Володю...
4.09.2018 13:55
- гость -
Потому что они так могут, а вы --- нет.
А ведь когда-то уважение вызывал. Но сломали быстро и качественно его
гость 13:55
твой счет на твоей зарплатной карте.
никто тебе ничего не должен.