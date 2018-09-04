Соловьев ответил критикам его новой передачи "Москва. Кремль. Путин"

Телеведущий Владимир Соловьев в интервью порталу "Шторм" заявил, что критика его новой передачи под названием "Москва. Кремль. Путин" говорит о ее высоком качестве.

Владимир Соловьев и Дмитрий Песков не скупились на красивые эпитеты в адрес Владимира Путина: "Не очень понимаю, как выдерживается такой график, такой марафон...", "В самом конце передачи мы покажем секреты физической формы президента и почему он в такой прекрасной форме", "Путин любит не только детей, он любит вообще всех людей… Он очень человечный человек", "Филигранно справляется со своими эмоциями", "Что медведь, дурак, что ли? Если он Путина увидит, он будет вести себя прилично, конечно" и многое другое. Россияне, увидевшие передачу, задались вопросом: что это было?.. Попытка оформить культ личности? Многие отметили раздражение, которое было вызвано большой разницей между увиденной пропагандистской картинкой и реальной жизнью.

Передача "Москва. Кремль. Путин" вышла в эфире телеканала "Россия 1" в воскресенье, 2 сентября. В передаче, в которой принял участие пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, обсуждалось то, чем президент России Владимир Путин занимался в конце августа.

По мнению Соловьева, передача не занимается "культом личности Путина".

"Какой культ личности, когда мы рассказываем о человеке? Мы даем большой объем объективной информации, которая имеется. Кому-то она нравится, кому-то — нет", — пояснил Соловьев.

Он также подчеркнул, что его работу в первую очередь критикуют те, кому никогда не нравилось все, что он делает.

"Если бы либералы меня хвалили, тогда была бы проблема. А так — какая разница", — добавил Соловьев, заявив, что не намерен обращать внимания на все эти нападки.

Дмитрий Песков отказался от оценки программы "Москва. Кремль. Путин". Он только подчеркнул, что материал достоверен. Кроме того, как он отметил, сам Путин не планирует принимать участия в программе. Впрочем, на самой передаче Песков поздравил Соловьева с запуском нового продукта для населения России.