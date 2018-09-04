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Комиссия правительства Алтайского края выехала в Камень-на-Оби для оценки готовности города к зиме.

Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, соответствующее поручение дал врио губернатора Виктор Томенко.

"Представители комиссии оценят состояние систем жизнеобеспечения города Камня-на-Оби, готовность жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Также будет изучено положение дел в социально значимых учреждениях, в том числе на объектах образования. Будут разработаны предложения по преодолению ситуации, сложившейся при подготовке города к предстоящему осенне-зимнему периоду", — уточняют в правительстве края.

По итогам изучения ситуации выводы и предложения комиссии будут представлены на рассмотрение Виктору Томенко.