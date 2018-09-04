Фото: alltravels.com
Комиссия правительства Алтайского края выехала в Камень-на-Оби для оценки готовности города к зиме.
Как сообщили в пресс-службе регионального кабмина, соответствующее поручение дал врио губернатора Виктор Томенко.
"Представители комиссии оценят состояние систем жизнеобеспечения города Камня-на-Оби, готовность жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Также будет изучено положение дел в социально значимых учреждениях, в том числе на объектах образования. Будут разработаны предложения по преодолению ситуации, сложившейся при подготовке города к предстоящему осенне-зимнему периоду", — уточняют в правительстве края.
По итогам изучения ситуации выводы и предложения комиссии будут представлены на рассмотрение Виктору Томенко.
Комментарии
Явно Томенко виднее вводить прямое управление или создать просто правительственную комиссию. В Камень-на- Оби проблемы с отоплением давно, но кажется в этот раз точно все решат. Надо надеяться,а не панику разводить.
Сначала все таки они просто оценят состояние систем жизнеобеспечения Камня-на-Оби, в том числе готовность жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону, а потом уже надо делать выводы. Сама живу в Камне и зиму не мерзли, может проблема была где-то в других районах, но я и соседи наши всем довольны.
Только Томенко и работает, остальные кандидаты чихать хотели на народ Алтайский.
4.09.2018 13:06
Елизавета
Сама живу в Камне
Ляпуненок, что же ты брешешь как вшивая лошадь?
Томенко быстро наведёт порядок!
Считаю, что если бы не Томенко, этот вопрос так и остался не решенным.
Приходи в гости, посмотрите.
4.09.2018 13:12
через полчаса на крыльце твоей работы на ленинском
Посмотрим результат
Ул.пушкина 31. Я там живу, а вот где вы живите это вопрос.
Томенко-надежда Алтая!
Читаешь статью и глаз радуется, нашелся тот, кому не безразличны проблемы простых людей! Спасибо!
Вот если бы не Томенко то замерли бы люди насмерть...
Я так понимаю это комиссия за период свой работы, положит новые трубы так как старые заплатка на заплатке, модернизирует котельные, а еще поднимет зар.плату жителям камня-на-оби что бы они смогли оплатить свою огромную задолженность по жкх
Так вот кто у нас рассекает с номерами ООО и не пропускает пешеходов на "зебре"!
А Ф.Н. Найден непотопляемый!
Карлин гнал, не мог прогнать. Где уж там комиссиям от Томенко справиться.
+100500 к тому, что комиссия примет объекты теплоснабжения. А Ф.Н. Найдену еще и благодарность объявят ...
А что про Рубцовск молчок или там совсем все печально и нет смысла даже заикаться о нем
Петрович, у тебя Барнаул под землю уходит, а ты в Камне с продажной Лизуньей встречаться собрался.