Пенсионному фонду перечислят из бюджета 10 трлн рублей

За три года из федерального бюджета в Пенсионный фонд России будет перечислено 10 трлн рублей, проект бюджета ПФР представили в Минтруда, пишет РБК.

Как следует из проекта документа, размещенного ведомством на портале regulation.gov.ru, в 2019 году в Пенсионный фонд трансферт из бюджета составит 3,33 трлн руб., или 38,6% общих доходов фонда, в 2020 году сумма будет еще больше — 3,44 трлн рублей, а в 2021-м — 3,33 трлн рублей.

Предполагается, что со временем зависимость Пенсионного фонда от федерального трансферта будет сокращаться благодаря опережающему росту собственных доходов ПФР.

Изданию в Пенсионном фонде уточнили, что трансферты учитывают исполнение всех предложений, которые озвучил президент России Владимир Путин.