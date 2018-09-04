Досрочное голосование на выборах губернатора Алтайского края стартовало в регионе 3 сентября. Сами выборы состоятся 9 сентября. Но три отдаленных села традиционно получили право голосовать заранее. Явка в первом из них составила 79%. Такие данные сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова на пресс-конференции во вторник, 4 сентября.
"3 сентября 2018 года состоялось досрочное голосование в поселке Тигирек Краснощековского района. Общее количество избирателей — 33 человека, проголосовали 26 человек. Явка в данном поселке составила 79%", — рассказала Ирина Акимова.
Во вторник, 4 сентября, досрочное голосование состоится в поселке Генералка Краснощековского района, здесь проживает 28 избирателей, 5 сентября — в Кедровке Ельцовского района, где всего 8 избирателей. Всего в этих трех поселках проживает 69 избирателей.
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Напомним, выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года. Досрочно на этих выборах голосование организовано только в трех поселках, потому что добраться туда в любое время года проблематично.
Комментарии
Хорошее фото. Действительная жизнь в России, а не то, что показывают на билбордах - слащавых родителей с краснощекими детьми на фоне новостроек и зарубежных автомашин
Фотка зачетная, вперед в средневековье, с нами ЕР , Путин, Томенко!
Явка в первом из них составила 79%
а то, досрочное голосование на дому, поди еще и председатель сельсовета и участковый полиционер с членами избирательной комиссии ходили ))
Вот так реально село, деревня, посёлок выглядят. Это не Яровое или Бочками с Сибирской монетой.
а еще надо вертолет на отдаленную метеостанцию сгонять ради одного избирателя
4.09.2018 13:33
"План Томенко!" (план в смысле гашиш)
Глухое село, наверняка без интернета (хорошо, если хоть телек есть), избирателей всего-то 33 человечка, все "под колпаком" у кого надо - а явки 100%- таки нет! Как же вы так облажались-то? али лапши мало сварили?
4.09.2018 13:42
- гость -
4.09.2018 13:33
"План Томенко!" (план в смысле гашиш)
в cмысле офшорной компании (IDC Strike Invest LTD), зарегистрированной на Британских Виргинских островах.