Досрочное голосование на выборах губернатора Алтайского края стартовало в регионе 3 сентября. Сами выборы состоятся 9 сентября. Но три отдаленных села традиционно получили право голосовать заранее. Явка в первом из них составила 79%. Такие данные сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова на пресс-конференции во вторник, 4 сентября.

"3 сентября 2018 года состоялось досрочное голосование в поселке Тигирек Краснощековского района. Общее количество избирателей — 33 человека, проголосовали 26 человек. Явка в данном поселке составила 79%", — рассказала Ирина Акимова.

Во вторник, 4 сентября, досрочное голосование состоится в поселке Генералка Краснощековского района, здесь проживает 28 избирателей, 5 сентября — в Кедровке Ельцовского района, где всего 8 избирателей. Всего в этих трех поселках проживает 69 избирателей.

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Напомним, выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября 2018 года. Досрочно на этих выборах голосование организовано только в трех поселках, потому что добраться туда в любое время года проблематично.