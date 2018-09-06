Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, 9 сентября 2018 года в 11.00 приглашает всех жителей и гостей Барнаула на "Автошоу MITSUBISHI 2018". Оно пройдет на открытой парковке ТРЦ GALAXY. В день рождения города это место превратится в уникальную полосу препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом.

В этот день каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и почувствовать всю мощь автомобилей Mitsubishi. Участников ждет специально подготовленная трасса, где можно пройти уникальный тест-драйв вместе с подготовленным пилотом и лично проверить маневренность автомобилей на естественных внедорожных препятствиях. Главные герои "Автошоу 2018" — динамичный и яркий Eclipse Cross, флагманы модельного ряда PajeroSport и Outlander, а также надежный и практичный L200.

Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подарками, а для самых маленьких – интерактивная детская зона (пока родители будут увлечены автомобилями, дети смогут весело провести время), игрушечный автодром (гоночная трасса) для радиоуправляемых машинок, надувной батут "Лабиринт", бесплатный аквагрим и аниматор.

Еще один сюрприз Автоцентр АНТ приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин при приобретении нового автомобиля Mitsubishi в кредит или за наличный расчет.

Зарядитесь хорошим настроением и испытайте незабываемые эмоции с Автоцентром АНТ и ТРЦ GALAXY.

Для того чтобы зарегистрироваться на тест-драйв, пройдите по ссылке.

Всех желающих 9 сентября в 11.00 ждут по адресу:

г. Барнаул, пр. Строителей, 117

Подробности по телефону 8 (3852) 29-00-29

Партнер мероприятия — СПАО "Ингосстрах"