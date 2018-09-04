Пользователи соцсетей обнаружили на руке у главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова дорогие наручные часы, пишет URA.RU.
Соответствующий снимок был опубликован в Twitter микроблога "Выборная Навка".
"Главу Пенсионного фонда РФ А. Дроздова не устраивают часы за 30 или даже 300 тысяч рублей. Он носит Jaquet-droz за 1 миллион 179 тысяч", — говорится в сообщении.
В качестве иллюстрации опубликовано фото с Дроздовым, на котором виден упомянутый аксессуар, а также скриншот страницы интернет-магазина часов, в котором Jaquet-droz якобы выставлен более чем за миллион рублей.
Публикация вызвала возмущение подписчиков микроблога. "Хоть убей меня, но я уверен, что эту модель часов Дроздов приобрел именно из-за "droz" в названии — типа "именные", — пишет один из комментаторов.
"Ну он же должен знать точное время выхода на пенсию, вот и предпочитает швейцарское качество", — отметил другой подписчик.
Впрочем, некоторые с иронией "оправдали" столь дорогой аксессуар: "Да ну, очевидно же, что на "АлиЭкспресс" взял копию за 500 рублей".
Некоторые засомневались, что речь идет именно об указанной модели часов.
Ранее сообщалось, что Пенсионному фонду России в течение трех лет перечислят из бюджета 10 трлн рублей.
Они хотят не только вечно обогащаться за счёт народа России, но ещё и постоянно ощущать своё превосходство над ограбленным населением— Выборная Навка (@Gulay_Pole) 3 сентября 2018 г.
Поэтому главу Пенсионного фонда РФ А.Дроздова не устраивают часы за 30 или даже 300 тысяч рублей
Он носит Jaquet-droz за 1 миллион 179 тысяч. pic.twitter.com/UnF8XhEYA0
Комментарии
всего то за лямчик. понять и простить
Осторожно! Только репост не делайте! )
"Часы за миллион рублей заметили у главы Пенсионного фонда РФ"
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Это что... ФБК заметил у него имущество почти на миллиард, а вы и не заметили
ну вот где и пенсии
Амик за такие новости подтянут за екстремизьм!
если продать эти часы то пенсионных выплат хватит всего на 2 минуты. не понимаю в чем подоплека?
Твиттер-канал Выборная Навка)
Направленность ясна по названию)
Вы это считаете надёжным источником?
Мутная фотка и не понятно - обработана в фотошопе или нет, но гогно по трубам уже потекло)
что Гранштейн сейчас бы Акинфеева, Дзюбу, Гоооол! Испанию прошли с колен поднялись! да?а тут Выборная Навка, повышение пенсионного возраста, скрепы трещат по швам
4.09.2018 14:53
-гость-
Против повышения пенсионного возраста.
Мой голос в подписях коммунистов. Это если про мою точку зрения на актуальный вопрос.
Насчет бояна про скрепы - это вы к недалеким обращайтесь. Я никакие скрепы не скреплял, не раскреплял, мне они поровну.
А вот всякие "выборные нафки" - это точно для хомячков Алексей Анатольевича Н., бывшего уголовника.
Как по мне, то ПФР надо вообще упразднить, а весь его персонал отправить в народное хозяйство. А руководство основательно проверить на предмет соблюдения УК РФ. Но верить в постики всяких школьников в твиттере - это удел еще более примитивных существ, чем эти авторы.
4.09.2018 14:44 Грантштейн Именно эти часики часто мелькают. Но, вероятно, все же это реплика дешевая из Китая... не верю я, что такой честный человек может себе такое позволить, особенно в России, где с этим очень жестко https://i.uralweb.ru/novosti/75/000/493/493240.jpeg?1535637923
и вот опять они http://moi-goda.ru/images/stories/1200/faces/rus-vip/drozdov-anton-11.jpg
4.09.2018 15:07
guest365
Я очень рад, что вы, гостенёк 365, такой эксперт по часам на фото.
Сам таковым не являюсь, а посему сомневаюсь.
Пускай идейно близкие вам СМИ, ну, например Эхо или Дождь, обратятся к Антоше Дроздову (которого я не то что не защищаю, а очень бы хотел увидеть его в качестве подследственного) с запросом о часиках. Пускай Антоша пояснит за свои котлы. Вот это я понимаю будет доказательство.