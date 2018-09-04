Пользователи соцсетей обнаружили на руке у главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова дорогие наручные часы, пишет URA.RU.

Соответствующий снимок был опубликован в Twitter микроблога "Выборная Навка".

"Главу Пенсионного фонда РФ А. Дроздова не устраивают часы за 30 или даже 300 тысяч рублей. Он носит Jaquet-droz за 1 миллион 179 тысяч", — говорится в сообщении.

В качестве иллюстрации опубликовано фото с Дроздовым, на котором виден упомянутый аксессуар, а также скриншот страницы интернет-магазина часов, в котором Jaquet-droz якобы выставлен более чем за миллион рублей.

Публикация вызвала возмущение подписчиков микроблога. "Хоть убей меня, но я уверен, что эту модель часов Дроздов приобрел именно из-за "droz" в названии — типа "именные", — пишет один из комментаторов.

"Ну он же должен знать точное время выхода на пенсию, вот и предпочитает швейцарское качество", — отметил другой подписчик.

Впрочем, некоторые с иронией "оправдали" столь дорогой аксессуар: "Да ну, очевидно же, что на "АлиЭкспресс" взял копию за 500 рублей".

Некоторые засомневались, что речь идет именно об указанной модели часов.

Ранее сообщалось, что Пенсионному фонду России в течение трех лет перечислят из бюджета 10 трлн рублей.