Созданное в Минобороны Главное военно-политическое управление (ГВПУ) будет курировать работу ведомственного телеканала "Звезда", а также займется военно-политической пропагандой и профилактикой экстремизма и наркомании, сообщает РБК со ссылкой на еще не утвержденный проект положения об управлении.

Организация военно-политической пропаганды и агитации среди всех категорий военнослужащих, от рядовых до высших командиров, и гражданского персонала будет одной из главных задач ГВПУ. В частности, оно наладит информационно-разъяснительную работу по "актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики" и реализации избирательных прав.

Также оно будет проводить агитационно-пропагандистские акции с личным составом в ходе культурно-досуговых мероприятий, в том числе спортивных.

Кроме того, управление будет проводить "военно-социологические" исследования для оценки морально-политического и психологического состояния личного состава, займется профилактикой "отклоняющегося поведения" и поддержанием дисциплины, а также пресечением межнациональных и межрелигиозных конфликтов и борьбой с распространением наркотиков в армии.

ГВПУ будет контролировать выделение субсидий телерадиокомпании "Звезда" и газете "Красная звезда", организовывать редакционную работу и наладит выпуск "пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов", говорится в положении.

Среди обязанностей управления будет принятие мер по предупреждению экстремизма в войсках и контрпропаганда по защите личного состава "от негативного информационно-психологического воздействия".

ГВПУ создали в конце июля на базе управления по работе с личным составом (ГУРЛС), которое занималось патриотическим воспитанием военнослужащих, но больше следило за морально-психологическим климатом в войсках, обеспечивало культурный досуг и работало с верующими военнослужащими, ветеранами и общественными организациями. Возглавил управление замминистра обороны, бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов.