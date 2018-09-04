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Политуправление Минобороны займется борьбой с экстремизмом и пропагандой

, ИА "Амител"
Также наладит выпуск "пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов"

Фото: politeka.net

Созданное в Минобороны Главное военно-политическое управление (ГВПУ) будет курировать работу ведомственного телеканала "Звезда", а также займется военно-политической пропагандой и профилактикой экстремизма и наркомании, сообщает РБК со ссылкой на еще не утвержденный проект положения об управлении. 

Организация военно-политической пропаганды и агитации среди всех категорий военнослужащих, от рядовых до высших командиров, и гражданского персонала будет одной из главных задач ГВПУ. В частности, оно наладит информационно-разъяснительную работу по "актуальным вопросам государственной внутренней и внешней политики" и реализации избирательных прав.

Также оно будет проводить агитационно-пропагандистские акции с личным составом в ходе культурно-досуговых мероприятий, в том числе спортивных.

Кроме того, управление будет проводить "военно-социологические" исследования для оценки морально-политического и психологического состояния личного состава, займется профилактикой "отклоняющегося поведения" и поддержанием дисциплины, а также пресечением межнациональных и межрелигиозных конфликтов и борьбой с распространением наркотиков в армии.

ГВПУ будет контролировать выделение субсидий телерадиокомпании "Звезда" и газете "Красная звезда", организовывать редакционную работу и наладит выпуск "пропагандистских кинофильмов и видеоматериалов", говорится в положении.

Среди обязанностей управления будет принятие мер по предупреждению экстремизма в войсках и контрпропаганда по защите личного состава "от негативного информационно-психологического воздействия".

ГВПУ создали в конце июля на базе управления по работе с личным составом (ГУРЛС), которое занималось патриотическим воспитанием военнослужащих, но больше следило за морально-психологическим климатом в войсках, обеспечивало культурный досуг и работало с верующими военнослужащими, ветеранами и общественными организациями. Возглавил управление замминистра обороны, бывший командующий Западным военным округом генерал-полковник Андрей Картаполов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.09.2018 14:43
- гость -

Будут бороться с пропагандой и выпустят пропагандистские фильмы.

1  0
4.09.2018 14:44
- гость -

Вот и ГПУ готово!

1  0
4.09.2018 14:46
- гость -

Ясно. Фабрика путинской лжи для рабов и на деньги рабов.

1  0
4.09.2018 14:54
- гость -

Кинофильмы Марвил хорошие пропагандистские фильмы сменяем.

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