Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", председатель АКЗС Александр Романенко прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина с врио губернатора региона Виктором Томенко. По словам Романенко, для региона значимо, что глава государства распорядился помочь региону в наболевших вопросах.

"Темы, которые были озвучены Томенко на недавней встрече с президентом страны (встреча состоялась 31 августа — прим.ред.), — низкий уровень доходов, небольшие в сравнении с соседними регионами собственные возможности бюджета, необходимость поддержки наиболее развитых отраслей (сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности, машиностроения) – открывают перечень необходимых для Алтайского края направлений усиленной работы", — считает Романенко.

Александр Романенко напомнил, что президент дал распоряжения федеральным министерствам разобраться по всем обозначенным вопросам. Регион в ближайшее время может получить дополнительное федеральное финансирование.

Одна из главных проблем — ремонт региональных и муниципальных дорог. Александр Романенко подчеркнул, что депутатам неоднократно поступали обращения, касающиеся состояния дорог в муниципалитетах и между ними. В последние годы в отдельных частях края ситуация несколько улучшилась, но до полного решения еще далеко, заявляет спикер краевого парламента.

"Поэтому, в случае если Минтранс по поручению Владимира Владимировича сможет ощутимо увеличить целевую поддержку региона, это поможет существенно повысить качество дорожной инфраструктуры", — добавил он.

Еще несколько важных моментов, обсуждавшихся на встрече: реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта, выделение дополнительных средств на приобретение современного медицинского оборудования, что позволит повысить эффективность и доступность высокотехнологичной медицинской помощи. Эти темы тоже были услышаны президентом.

Сформировать объективную картину о регионе помогли "тысячи предложений, озвученных жителями края на встречах". По словам Романенко, Виктор Томенко в первые месяцы работы в качестве временно исполняющего обязанности губернатора серьезно и всесторонне подошел к изучению ситуации, сложившейся в регионе.