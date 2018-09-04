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Полиция в Барнауле задержала подозреваемого в краже куртки из торгового центра, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что накануне в один из торговых центров краевой столицы зашел неизвестный мужчина. Находясь в отделе, в котором продается верхняя одежда, он незаметно для продавцов вынес из торгового зала куртку из кожзаменителя и скрылся в неизвестном направлении.

"Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию. Сумма причиненного ущерба составила около 3000 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Похищенное имущество мужчина успел продать неизвестному", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).