Фото: facebook.com, ok.ru

Сегодня, 4 сентября, юбилей у первого секретаря Алтайского крайкома КПРФ, депутата регионального Заксобрания Марии Прусаковой. Ей исполнилось 35 лет.

Будущий лидер алтайских коммунистов родилась в Барнауле в 1983 году в семье инженера и учителя истории. Она окончила гимназию № 40 с углубленным изучением социологии и психологии. В 1999 году Мария Прусакова вступила в комсомол. Долгое время была первым секретарем Барнаульского городского комитета. В 2006 году выпустилась из АлтГУ (факультет политических наук, специальность — "политология"). В вузе Прусакова училась на заочном отделении.

В период обучения в университете она начала трудовую деятельность — социальным работником в Центре помощи семье и детям в Барнауле. С сентября 2001 года Мария Прусакова является членом КПРФ. В краевом комитете она начинала с должности инструктора, затем была главным редактором сайта altkprf.ru, после — членом бюро и секретарем по организационным вопросам. В мае 2016 года стала первым секретарем Алтайского краевого комитета КПРФ. В сентябре того же года выбрана депутатом АКЗС.

Помимо прочего, в настоящее время Мария Прусакова является членом Совета Алтайского краевого отделения ВЖС "Надежда России". С 2012 года она председатель попечительского совета детского коррекционного дома №7 Барнаула.

Замужем, воспитывает двоих детей.