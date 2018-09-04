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Средства в размере более 182 миллионов рублей получит Алтайский край на дороги из федерального бюджета.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В документе отмечается, что данная сумма выделяется региону в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" государственной программы "Развитие транспортной системы".

Также этим же постановлением немногим более 5 миллионов рублей выделяется Республике Алтай.