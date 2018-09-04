Команда КВН "Электрошок" из Санкт-Петербурга во время "Приветствия" в рамках первого полуфинала Премьер-лиги КВН пошутила про алтайский мёд, пряник и колбасу. Игра была показана на Первом канале.

Суть миниатюры в том, что молодой человек после ресторана, кино, концертов повел свою девушку на ярмарку, где они решили прикупить продуктов.

- Здравствуйте, а можно алтайского мёда, алтайской колбасы и алтайского пряника, — спросил герой сцены у продавца на рынке.

- Остался только алтайский мед, — ответила она.

- Я же говорил, нужно на ярмарку раньше идти.

Судя по реакции зала, шутка оказалась несмешной. Впрочем, миниатюра на этом не закончилась. Парень и девушка увидели танцующего скомороха, которого они готовы были купить.

Команда "Электрошок" является одной из самых интересных молодых команд в Премьер-лиге КВН. По итогам игры она прошла в финал, который состоится в конце года.