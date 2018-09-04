Названы самые дорогие морские курорты этого лета в России

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru по итогам лета нынешнего года на основании анализа трат туристов на аренду курортного жилья составил список самых дорогих морских курортов в стране. В итоге три крымских и семь кубанских курортных поселков попали в первую десятку самых недешевых мест.

Рейтинг курортных поселков, где отдыхающие платили за жилье больше всего, возглавили села Джанхот и Криница, входящие в город-курорт Геленджик Краснодарского края. Третьим стало село Бжид, входящее в Джубгу Краснодарского края. Далее расположилось село Прибрежное в Сакском районе Крыма, станица Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края, хутор Бетта (Геленджик), село Андреевка (Севастополь), Мисхор, входящий в крымский поселок Кореиз. В конце списка оказались село Дивноморское (Геленджик) и поселок Шепси в Туапсинском районе Краснодарского края.

Летом в поселках Крыма туристы отдыхали от восьми до десяти ночей и тратили на аренду жилья в среднем от 2,9 до 3,5 тыс. рублей в сутки. В кубанских поселках жили в среднем от пяти до семи ночей и платили от 2,9 до 5,4 тыс. рублей в сутки.

Дороже всего обходился отпуск в курортных поселках Геленджика и в селе Прибрежное в Крыму. По длительности отдыха на "дорогих" курортах лидировали Андреевка и Мисхор.