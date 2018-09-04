Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал иск о запрете распространения и уничтожении всех копий фильма "Матильда", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов (ОПС).

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Руслана Алиева к ООО "Творческо-производственное объединение РОК" об обязании запретить дальнейшее распространение художественного фильма "Матильда", а именно пресечь дальнейшее распространение путем уничтожения копий этого произведения", — говорится в сообщении.

Кроме того, истец требует взыскать со студии, снявшей фильм, компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей. Материалы с исковым заявлением переданы судье, рассмотрение дела не назначено.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" повествует о взаимоотношениях наследника русского престола будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Депутат Госдумы Наталья Поклонская написала в Генпрокуратуру 43 жалобы, добиваясь, чтобы фильм не вышел в прокат. Однако картина появилась на экранах 26 октября 2017 года. На фоне скандала фильм фурора не произвел. Кассовые сборы составили более 535 миллионов рублей при заявленном бюджете в 25 миллионов долларов.