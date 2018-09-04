Рейтинговое агентство WHITE SQUARE JOURNAL (WSJ) обнародовало рейтинг 100 лучших вузов страны. Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова в этом рейтинге занимает 74-ю позицию.

При формировании рейтинга учитывалось мнение студентов и выпускников вузов, осуществлялась оценка качества получаемого в них образования, оценивалась репутация вуза.

Ранее рейтинговое агентство RAEX включило АлтГТУ им. И.И. Ползунова в топ лучших вузов страны. Для того чтобы ранжировать вузы, использовалось почти 50 критериев, среди которых — условия получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и научно-исследовательской деятельности. Алтайский государственный технический университет в этом рейтинге занимает 78-ю строчку.