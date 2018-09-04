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Мальчик 10-ти лет пострадал в результате наезда автомобиля в Горно-Алтайске — авария произошла накануне в районе дома № 2 по улице Палкина.

Как сообщили в республиканском МВД, 30-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Sprinter Carib, допустил наезд на ребенка, когда двигался со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Чорос-Гуркина.

"Мальчик выбежал на проезжую часть дороги перед близко движущимся автомобилем. В результате ДТП ребенок с полученными травмами был доставлен в приемный покой Детской республиканской больницы. Госпитализация ему не потребовалась", — добавляют в полиции.

По факту ДТП возбуждено административное расследование. Водитель автомобиля был трезв.