Среда, 5 Сентябрь, 09:02

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 68,27
€ 79,02
500254
9°
Обь
106см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Мировые технологии имплантации зубов: Израиль в России

, ИА "Амител"
На сегодняшний день возможности имплантологии настолько широки, что для нее практически не осталось "безнадежных" случаев

Сколько людей вынуждены носить зубные протезы или проходить долгий болезненный путь восстановления зубного ряда только из-за того, что стоматологи, к которым они обратились, не владеют всеми современными методиками или знают не обо всех возможностях имплантации, да еще убеждают человека, что помочь ему невозможно или очень сложно.

А знаете ли вы, что сегодня безнадежных случаев в области имплантации зубов практически не осталось? Если вы хотите решить свою стоматологическую проблему, надо искать специалиста, который вам поможет. Более того, за высокими технологиями далеко ходить не надо, они стали ближе. В Новосибирске есть клиника, главный врач которой более 20 лет работал в Израиле, проходил обучение передовым методам имплантации у признанных специалистов международного уровня в ведущих стоматологических центрах Германии, Франции, Израиля, США и привез на родину последние достижения мировой дентальной имплантации.

Безнадежные случаи в прошлом?

Хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, известную как "зубы за один день", и помог тысячам пациентов из России и других государств, по разным причинам оказавшихся без зубов. Причем имплантацию по протоколу немедленной нагрузки он выполняет не только при идеальных условиях, но и в сложных случаях атрофии костной ткани. Большинство его приезжих пациентов – это те, кого в других клиниках сочли безнадежными. В iDent они  получают не просто зубы, они вновь обретают возможность вести полноценную жизнь, не отказывать себе в радостях, которых раньше были лишены: любимая еда, активный отдых, внимание со стороны противоположного пола, устроенная личная жизнь, карьерный рост, радость полноценного общения — возможность широко улыбаться, открыто и искренне смеяться.

"Еще недавно одними из самых сложных считались операции по восстановлению зубного ряда пациентам с атрофией костной ткани. Но даже эти проблемы стоматологи давно научились преодолевать, — рассказывает доктор Тодер. — Выполняя имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, мы помогаем даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике. Людям больше не приходится месяцами (или даже годами) проходить через череду неприятных операций и процедур – за один день (иногда 2–3 дня) они расстаются с зубными протезами, получают зубы и в тот же день могут начать ими пользоваться. Теперь все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются безнадежными".

Израильские технологии по российским ценам

Инновационные услуги, высокопрофессиональные специалисты и вера в то, что здесь, несмотря на, казалось бы, безнадёжность ситуации, им помогут, сделали клинику iDent известной не только в России и за границей, сюда приезжают пациенты из Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Израиля, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана.

Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть все нюансы работы с приезжими пациентами.

"Вы присылаете снимок компьютерной томографии. Врачи его изучают и дают вам полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо провести, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что что-то не учтено и необходимо провести дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, — гарантирует Инна ТОДЕР, директор Международного центра имплантологии iDent. — Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация – завтра улетать, а работа не готова – исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. В Новосибирске мы оказываем пациентам достойный прием: помогаем информацией о такси и гостиницах – стараемся максимально помочь почувствовать себя комфортно, предусмотреть все детали".

Основатели клиники Михаил и Инна Тодер привезли на родину не только высокие технологии стоматологии, но и высокие технологии сервиса: здесь вас встретят как дорогого гостя, обязательно предложат чай, кофе, свежую прессу, а в промежутках между процедурами – отдых в одной из уютных и комфортных комнат отдыха. Там можно посмотреть телевизор или поспать, укутавшись в теплый плед, туда вам могут подать горячий обед или ужин. Сама атмосфера клиники, оформленной в стиле скорее арт-студии, чем медицинского учреждения, и доброжелательность персонала говорят о том, что здесь вас ждут, ценят и заботятся о вашем комфорте.

Международный центр имплантологии iDent:
г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3
тел.: (383) 207-55-77
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
сайт: www.ident-implant.ru

Лицензия ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 г.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
08:54
Опубликовано видео удара Израиля по Сирии 0
08:47
Введение лицензий для видеоблогеров прокомментировали в Госдуме 0
08:29
Олимпийские стипендии предложили увеличить с 32 до 52 тысяч из-за инфляции 5
08:17
10 интересных фактов из жизни реального кардинала Ришелье 5
08:06
Топ-8 востребованных и высокооплачиваемых профессий будущего 5
08:00
Мировые технологии имплантации зубов: Израиль в России 0
07:50
Легендарная группа "The Чиж & Co" исполнит свои хиты в Барнауле 1
07:34
Бизнес в объективе: как можно заработать на любимом хобби 0
07:22
Цены на бензин в Алтайском крае пережили трехмесячный "сон": что дальше 1
07:03
Элитную квартиру с нестандартными комнатами продают в Барнауле за 5,9 млн 0
06:48
Люди разбегаются из алтайской глубинки, отчаявшись ждать помощи от властей 11
06:32
Я за интернационал: цитаты из великого фильма "Чапаев" 1
06:17
Без дождей и +19 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 5 сентября 0
06:01
Женщины не слабее мужчин: барнаульский тренер о карате и клубе "Адреналин" 1
05:59
Лавров заявил о риске военной конфронтации между США и Россией 0
04:58
Капитализация Amazon впервые превысила $1 трлн 1
03:30
Минобороны показало, как будет выглядеть главный храм Вооруженных сил 6
02:48
Священника из Татарстана отстранили за советы смотреть кино для взрослых 1
01:52
Прокуратура уточнила сумму штрафа для депутата после ДТП с двумя смертями 1
00:37
Экологи в Подмосковье обнаружили редкую бабочку-колибри 3
23:51
План наступления ВСУ на Донбасс раскрыли в ДНР 0
23:37
Депутат Госдумы: обшивку корабля на МКС мог продырявить космонавт 1
23:23
Бывший владелец "Хромой лошади" освободился и решил вернуться в бизнес 2
22:51
Житель Ставрополья сдал на металлолом украденный башенный кран 0
22:38
Минобороны построит в Москве главный храм Вооруженных сил 0
22:29
Дело возбудили на Украине против посетивших Крым немецких депутатов 2
21:45
РЖД захотели создать в Москве огромный вокзал за 100 млрд рублей 0
21:34
Минобороны Украины подсчитало своих погибших солдат в Донбассе в 2018 году 0
21:21
Полицейский на Алтае получил почти 4 года за взятки за водительские права 0
20:33
Главу барнаульского "Горзеленхоза" задержали за взятку за июньский ураган 8
20:24
Ответственность за увольнения предпенсионеров может ударить по ним же 7
20:08
Полиция Питера закупит овчарок с крепкими нервами и дружелюбных ротвейлеров 1
19:46
Роскомнадзор пока не планирует блокировать YouTube 3
19:28
Набиуллина назвала факторы для первого с 2014 года повышения ставки ЦБ 3
19:08
Коротко о главном: барнаульский Арбат, канатная дорога через Обь и явка 79%
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 сентября
18:47
Земфира выпустила первую песню за пять лет: "Во вторник начался сентябрь" 0
18:31
Семью российских туристов ограбили во Франции на миллион евро 7
18:05
Юбилейный малыш: из перинатального центра "ДАР" выписали 5000-го младенца 2
17:48
Новый подход: депутат Госдумы Зобнев об итогах встречи Томенко и Путина 15
17:34
Озимыми культурами в Алтайском крае засеяли уже 42,5 тыс. гектаров 1
17:25
Директор школы посоветовала ученикам получать информацию из телевизора 11
17:12
Конфликт из-за сломавшейся стиральной машины довел жителя Барнаула до суда 2
17:04
Депутата, оставившего без отца четверых детей, оштрафовали на 200 тысяч 10
16:50
ЛДПР обвиняет алтайскую районную газету в срыве предвыборной встречи 0
16:33
Романенко: Путин поддерживает Алтайский край в решении важных вопросов 7
16:23
Более 80% российских компаний готовы продать активы 3
16:14
Алтайский избирком раскритиковал "вредные советы" по заполнению бюллетеней 6
16:02
Новые правила оформления электронных полисов ОСАГО вступили в силу 4
15:49
Фура слетела с трассы под Барнаулом в результате ДТП 1
15:34
Уничтожить копии фильма "Матильда" потребовал через суд житель Петербурга 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.