Сколько людей вынуждены носить зубные протезы или проходить долгий болезненный путь восстановления зубного ряда только из-за того, что стоматологи, к которым они обратились, не владеют всеми современными методиками или знают не обо всех возможностях имплантации, да еще убеждают человека, что помочь ему невозможно или очень сложно.

А знаете ли вы, что сегодня безнадежных случаев в области имплантации зубов практически не осталось? Если вы хотите решить свою стоматологическую проблему, надо искать специалиста, который вам поможет. Более того, за высокими технологиями далеко ходить не надо, они стали ближе. В Новосибирске есть клиника, главный врач которой более 20 лет работал в Израиле, проходил обучение передовым методам имплантации у признанных специалистов международного уровня в ведущих стоматологических центрах Германии, Франции, Израиля, США и привез на родину последние достижения мировой дентальной имплантации.

Безнадежные случаи в прошлом?

Хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер одним из первых в России начал внедрять имплантацию зубов без костной пластики по протоколу немедленной нагрузки, известную как "зубы за один день", и помог тысячам пациентов из России и других государств, по разным причинам оказавшихся без зубов. Причем имплантацию по протоколу немедленной нагрузки он выполняет не только при идеальных условиях, но и в сложных случаях атрофии костной ткани. Большинство его приезжих пациентов – это те, кого в других клиниках сочли безнадежными. В iDent они получают не просто зубы, они вновь обретают возможность вести полноценную жизнь, не отказывать себе в радостях, которых раньше были лишены: любимая еда, активный отдых, внимание со стороны противоположного пола, устроенная личная жизнь, карьерный рост, радость полноценного общения — возможность широко улыбаться, открыто и искренне смеяться.

"Еще недавно одними из самых сложных считались операции по восстановлению зубного ряда пациентам с атрофией костной ткани. Но даже эти проблемы стоматологи давно научились преодолевать, — рассказывает доктор Тодер. — Выполняя имплантацию по протоколу немедленной нагрузки, мы помогаем даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или отсутствует достаточный объем костной ткани и кто хотел бы вернуть улыбку, не прибегая к костной пластике. Людям больше не приходится месяцами (или даже годами) проходить через череду неприятных операций и процедур – за один день (иногда 2–3 дня) они расстаются с зубными протезами, получают зубы и в тот же день могут начать ими пользоваться. Теперь все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются безнадежными".

Израильские технологии по российским ценам

Инновационные услуги, высокопрофессиональные специалисты и вера в то, что здесь, несмотря на, казалось бы, безнадёжность ситуации, им помогут, сделали клинику iDent известной не только в России и за границей, сюда приезжают пациенты из Германии, Швейцарии, Англии, Франции, Испании, Латвии, Болгарии, Норвегии, США, Канады, Израиля, Таиланда, Сингапура, Китая, Казахстана и Узбекистана.

Именно поэтому в iDent стремятся предусмотреть все нюансы работы с приезжими пациентами.

"Вы присылаете снимок компьютерной томографии. Врачи его изучают и дают вам полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо провести, но и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что что-то не учтено и необходимо провести дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы, — гарантирует Инна ТОДЕР, директор Международного центра имплантологии iDent. — Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике и заранее его информируем. Ситуация – завтра улетать, а работа не готова – исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. В Новосибирске мы оказываем пациентам достойный прием: помогаем информацией о такси и гостиницах – стараемся максимально помочь почувствовать себя комфортно, предусмотреть все детали".

Основатели клиники Михаил и Инна Тодер привезли на родину не только высокие технологии стоматологии, но и высокие технологии сервиса: здесь вас встретят как дорогого гостя, обязательно предложат чай, кофе, свежую прессу, а в промежутках между процедурами – отдых в одной из уютных и комфортных комнат отдыха. Там можно посмотреть телевизор или поспать, укутавшись в теплый плед, туда вам могут подать горячий обед или ужин. Сама атмосфера клиники, оформленной в стиле скорее арт-студии, чем медицинского учреждения, и доброжелательность персонала говорят о том, что здесь вас ждут, ценят и заботятся о вашем комфорте.

Международный центр имплантологии iDent:

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел.: (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

сайт: www.ident-implant.ru

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