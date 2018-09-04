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Объемы ипотечного кредитования в Алтайском крае за семь месяцев 2018-го показывают стремительный рост по отношению к прошлому году.

Как сообщает региональное минэкономразвития со ссылкой на данные Банка России, темп в денежном выражении составил 177%, а в количественном – 165%.

С января по июль включительно в регионе зарегистрировано 13 506 договоров ипотечного жилищного кредитования на сумму более 18,7 миллиарда рублей. Уточняется, что в иностранной валюте ипотечных сделок в крае за отчетный период зарегистрировано не было.

"Средневзвешенный срок кредитования заемщиков составил 187,8 месяца, что на 5,1 месяца больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Средневзвешенная процентная ставка на июль текущего года составила 9,62% годовых и снизилась на 1,8 процентных пункта по сравнению с июлем 2017 года (11,42 %)", — добавляют в краевом МЭР.