Оператор связи МТС отменил плату за входящие звонки в поездках по России. Начиная с 30 августа 2018 года на всех популярных тарифах входящие вызовы внутри страны в этой сети стали бесплатными. Изменения коснулись как действующих, так и архивных тарифов.

Также в пресс-службе компании отметили, что на тарифах, пользующихся наименьшей популярностью, внутрисетевой роуминг будет отменен уже в сентябре.

Что касается мобильного интернета, то при путешествии по стране услугой по-прежнему можно пользоваться без каких-либо доплат.