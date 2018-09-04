Новые правила оформления электронных полисов ОСАГО вступили в силу

С 4 сентября начинает действовать правило, согласно которому договор ОСАГО в электронной форме вступает в силу не ранее чем по истечении трех дней после дня направления заявления страховщику, пишет "Российская газета".

В новых правилах также говорится, что на один номер телефона может быть зарегистрирован только один личный кабинет страхователя на сайте страховщика. Это защитит страховые организации от мошенников.

Также поясняется, что ключ электронной подписи может состоять только из латинских букв и цифр. Раньше у пользователей возникали сложности с регистрацией на сайте страховщика, если в ключе использовались схожие по написанию русские и латинские буквы.