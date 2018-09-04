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Осенняя посевная кампания продолжается в Алтайском крае — к началу текущей недели озимые культуры в нашем регионе были посеяны на площади 42,5 тысячи гектаров.
Как уточняют в краевом минсельхозе, самые большие площади под озимые в данный момент отвели аграрии Первомайского, Зонального, Змеиногорского и Бийского районов.
В целом же посев озимых ведут в 34 районах.
В профильном региональном министерстве прогнозируют, что площади сева озимых в этом году будут больше, чем в 2017-м.
Комментарии
Молодец Томенко. Сам лично свечку держал пока он по ночам эти гектары засеивал