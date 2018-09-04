Фото: twitter.com

Осенняя посевная кампания продолжается в Алтайском крае — к началу текущей недели озимые культуры в нашем регионе были посеяны на площади 42,5 тысячи гектаров.

Как уточняют в краевом минсельхозе, самые большие площади под озимые в данный момент отвели аграрии Первомайского, Зонального, Змеиногорского и Бийского районов.

В целом же посев озимых ведут в 34 районах.

В профильном региональном министерстве прогнозируют, что площади сева озимых в этом году будут больше, чем в 2017-м.