Видео: Олег Кечайкин/ "Мобильный репортер" Amic.ru
Фура вылетела за пределы трассы под Барнаулом днем во вторник, 4 сентября. Авария произошла перед развязкой на Фирсово в сторону Новоалтайска.
Видео с места ДТП порталу Amic.ru прислал наш читатель Олег через специальную функцию "Мобильный репортер".
Судя по всему, перед тем, как фура частично вылетела с дороги, произошло столкновение с машиной, наносившей дорожную разметку на проезжую часть.
Портал Amic.ru обратился за подробностями в краевую ГИБДД. Информация о произошедшем уточняется.
Комментарии
Для снимающих вертикально уже выделен особо жаркий уголок ада.