Видео: Олег Кечайкин/ "Мобильный репортер" Amic.ru

Фура вылетела за пределы трассы под Барнаулом днем во вторник, 4 сентября. Авария произошла перед развязкой на Фирсово в сторону Новоалтайска.

Видео с места ДТП порталу Amic.ru прислал наш читатель Олег через специальную функцию "Мобильный репортер".

Судя по всему, перед тем, как фура частично вылетела с дороги, произошло столкновение с машиной, наносившей дорожную разметку на проезжую часть.

Портал Amic.ru обратился за подробностями в краевую ГИБДД. Информация о произошедшем уточняется.