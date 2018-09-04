Глава Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова выступила против советов о порче бюллетеней на выборах губернатора региона, которые распространяются в соцсетях. Мнение по этому поводу она высказала на пресс-конференции во вторник, 4 сентября.

"В последнее время в ряде соцсетей происходит распространение информации, направленной якобы на разъяснение порядка заполнения бюллетеня. Такие советы преподносят репутационные издержки и не могут быть поддержаны избиркомом", — сказала Акимова.

Имен она не назвала, но имела в виду пост коммуниста-блогера Юрия Красильникова. Несколько дней назад он написал:

"Как правильно заполнить бюллетень, если в нем нет вашего кандидата. 9 сентября состоится голосование на так называемых "губернаторских выборах". В бюллетене будут 4 фамилии. Напротив каждой напишите по одному слову. Например "Свободу Сергею Станиславовичу Удальцову" или "Нет повышению пенсионного возраста".

Ирина Акимова напомнила, что проставление более одной метки (более чем за одного кандидата), написание слов напротив фамилии кандидата делает бюллетень недействительным или испорченным. Такие бюллетени засчитываться не будут.

Каждый избиратель имеет только один голос, подчеркнула она, то есть голосовать можно только за одного кандидата.