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Житель Барнаула приговорен за угрозу убийством в адрес своей соседки к ограничению свободы — причиной конфликта стала поломавшаяся стиральная машина.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в апреле этого года между мужчиной и его соседкой, проживающей в квартире этажом выше, возник конфликт на бытовой почве. Установлено, что у соседки в связи с поломкой стиральной машины побежала вода, которая протекла в квартиру, расположенную этажом ниже, где стала капать с потолка в ванной комнате.

"В ходе конфликта мужчина схватил женщину за шею, с силой сдавил и высказал слова угрозы убийством. На момент происшедшего в квартире женщины находился ее знакомый, который вытолкнул соседа за дверь, после чего пострадавшая вызвала сотрудников полиции", — добавляют в надзорном ведомстве.

Суд приговорил горожанина к двум месяцам ограничения свободы с требованием не менять места жительства или пребывания без согласия специализированного госоргана, не выезжать за пределы Барнаула, один раз в месяц являться для регистрации.