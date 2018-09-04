Председателю тюменской думы, члену партии "Единая Россия" Дмитрию Еремееву посоветовали оставить публичные должности. Поводом для этого послужило вчерашнее решение суда, на котором следствие попросило для виновника аварии, в которой погибли двое мужчин, 200 тысяч рублей штрафа (меньше его месячной зарплаты), пишет URA.RU.

Отмечается, что решение судебного органа вызвало негодование среди журналистов, горожан и общественников.

Авария произошла около полуночи 24 июня 2018 года. Еремеев следовал на своем Land Cruiser по трассе Тюмень-Курган. На скорости 120 км/ч он выехал на встречную полосу для обгона и врезался в седан Toyota Avensis, в котором находились таксист и пассажир-мужчина (как выяснилось позже — отец четверых детей). Водитель и пассажир "Тойоты" погибли. Депутат был госпитализирован с переломом позвоночника.

В его отношении было заведено дело по части 5 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). Санкции статьи предполагают принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до семи лет с запретом занимать определенные должности на срок до трех лет. По информации URA.RU, единоросс выплатил компенсации семьям погибших, но их сумма остается неизвестной. По данным следствия, он управлял машиной в трезвом состоянии.

На суде, который прошел 3 сентября, сторона обвинения попросила назначить ему штраф в 200 тысяч рублей. Уголовное дело было закрыто. Известно, что высокопоставленный тюменец даже не лишился водительских прав.

В соцсетях тема вызвала волну возмущения: "Как замечательно, всего-то 200 тысяч за 2 трупа — вот оно, правосудие по-русски", "Какая дешевая жизнь человека", "СК и суд показали свое истинное лицо, дискредитировав свою систему!", "Как следователь может ходатайствовать о прекращении уголовного дела, если два человека погибли?!". Ввиду должности Еремеева его дело вело региональное управление Следственного комитета. Дозвониться до представителей пресс-службы СК изданию пока не удалось. Ни по одному из известных редакции телефонов сотрудники не ответили.

Главный редактор тюменского портала "72.ру" Елена Ходырева вспомнила, как ранее в городе на 200 тысяч был оштрафован общественник за участие в несогласованном митинге 5 мая. Она выразила удивление тем, что наказание оказалось сопоставимым за смертельную аварию. "Митинг и ДТП с двумя погибшими (молодой таксист и пассажир, отец четверых детей) — одинаковый штраф? У него даже права не забрали. Ну, и судимости не будет", — отметила Ходырева.

Сопредседатель регионального штаба "Общероссийского народного фронта" в Тюменской области Евгений Семеняко назвал странным решение суда: "Для меня это абсолютная неожиданность. В катастрофе погибли два человека. Остались сиротами четверо детей. 200 тысяч рублей за две жизни. Решение суда довольно-таки странное. Следователи именно ходатайствуют. Обычно следствие, наоборот, настаивает на исполнении закона. Именно адвокаты настаивают на этом [штрафе, смягчении], а здесь все наоборот. Для меня решение суда есть решение суда. Суд — это высшая инстанция, но это, по меньшей мере, интересно".