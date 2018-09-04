Газета Поспелихинского района "Новый путь" сорвала встречу кандидата в губернаторы Алтайского края Владимира Семёнова с избирателями. Об этом сообщает пресс-служба ЛДПР.

В партии, которая выдвинула Семёнова кандидатом в губернаторы, пояснили, что уполномоченный представитель по финансовым вопросам Евгения Боровикова анонсировала встречи кандидата с населением через местные газеты. 20 августа был составлен договор на публикацию приглашения в газете "Новый путь" в Поспелихинском районе. С избирательного счета оплатили 3500 рублей, уточнили в партии. Макет согласовали в срок, но 30 августа информация в газете не вышла. Из-за этого сорвалась встреча кандидата с жителями Поспелихинского района.

"Утром 30 августа редактор Татьяна Кузьмина позвонила и сообщила, что материал не был размещен совершенно случайно. По ее словам, полоса с информационным материалом съехала, и этого никто не заметил. Это не первый раз, когда у нас возникают проблемы с газетой "Новый путь". Ранее в предвыборном материале она перепутала меня с моим оппонентом, пришлось делать опровержение. Возникает подозрение — не умышленно ли эти действия совершает г-жа Кузьмина? Считаю, что она нарушила нормы действующего законодательства и мои права как кандидата", — прокомментировал Владимир Семенов.

Кандидат направил жалобу в Избирательную комиссию Алтайского края с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. В избиркоме порталу Amic.ru подтвердили факт получения обращения, но пока комиссия занимается выяснением обстоятельств. От остальных кандидатов (Виктор Томенко ("Единая Россия"), Людмила Суслова ("Справедливая Россия") и Андрей Крылов ("Партия Роста") подобных обращений не поступало.