Депутат Госдумы Виктор Зобнев высоко оценил итоги встречи врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко с президентом России Владимиром Путиным.
"Ровно через три месяца после назначения врио губернатора Томенко Путин вновь пригласил его к себе, и на этот раз слова были уже не напутственные. Я достаточно высоко оцениваю результаты этой встречи и убежден, что она была важна для всех жителей нашего региона", — считает Зобнев.
Депутат считает важным, что проблемы были выявлены при помощи жителей региона, с которыми все три месяца работы активно встречался врио главы региона. И, что самое главное, все проблемы называются своими именами, не скрываются.
Напомним, что во время встречи с президентом Виктор Томенко в качестве ключевых проблем назвал низкий уровень средней заработной платы, отток квалифицированных кадров в соседние регионы, качество автомобильных дорог регионального и муниципального значения, уровень оснащения медицинских учреждений и другие.
"Да, можно сказать, что ничего нового — нам все эти проблемы были известны и раньше. Но сегодня можно говорить о качественно другом подходе к решению вопросов. Быстрых решений нет, но есть технологичные и результативные. Именно такие, на мой взгляд, будет использовать Виктор Томенко", — сказал депутат.
Комментарии
Виктор Петрович мы верим в вас! Только кандидат от Единой России позволит нам и дальше безнаказанно пилить бюджет!
На выборах я иду голосовать за Виктора Петровича чтобы кто не говорил, но Алтайскому краю помочь может только он.
Проблемы конечно известные, но до Томенко их никто открыто не обсуждал, а у него хватает смелости.
Не стоит ждать чудес от любого кто бы не выиграл эти выборы.. все трудности по щелчку пальцев не решаются.
Ни одного плохого слова о Викторе Петровиче ещё не слышала,думаю для народа важно слышать мнение не только обычных граждан,но и высоко квалифицированных людей,к примеру как Виктор Зобнев
Зобнев у себя на округе порядок наводит системно, а именно так и выстраивается работа. Виктор Томенко тоже все решения о переменах в крае должен принимать с раздумьями о последствиях.
Ляпуненок, ты никак с полом не можешь определиться? И иди уже домой, твой рабочий день закончен давно. Пайку не увеличат за тупую переработку.
Если пойду голосовать,то только за Томенко,таких активных и целеустремлённых губернаторов ещё у нас не было
Путин и Зобнев Карлина высоко оценивали, а толку ноль
Только не за замаскированных пожирателей России
4.09.2018 18:02
Ольга
Ну тогда "слушайте". Не может врио, ничего не знающий о крае. поддерживать повышение пенсионного возраста и выдвигаться от ЕР, тем более, что даже Путин, назначивший его, от ЕР дистанцируется!