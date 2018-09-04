Депутат Госдумы Виктор Зобнев высоко оценил итоги встречи врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко с президентом России Владимиром Путиным.

"Ровно через три месяца после назначения врио губернатора Томенко Путин вновь пригласил его к себе, и на этот раз слова были уже не напутственные. Я достаточно высоко оцениваю результаты этой встречи и убежден, что она была важна для всех жителей нашего региона", — считает Зобнев.

Депутат считает важным, что проблемы были выявлены при помощи жителей региона, с которыми все три месяца работы активно встречался врио главы региона. И, что самое главное, все проблемы называются своими именами, не скрываются.

Напомним, что во время встречи с президентом Виктор Томенко в качестве ключевых проблем назвал низкий уровень средней заработной платы, отток квалифицированных кадров в соседние регионы, качество автомобильных дорог регионального и муниципального значения, уровень оснащения медицинских учреждений и другие.

"Да, можно сказать, что ничего нового — нам все эти проблемы были известны и раньше. Но сегодня можно говорить о качественно другом подходе к решению вопросов. Быстрых решений нет, но есть технологичные и результативные. Именно такие, на мой взгляд, будет использовать Виктор Томенко", — сказал депутат.