Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Среда, 5 сентября, в Алтайском крае пройдет без дождей, а температура воздуха поднимется до +19 градусов, сообщает региональный Гидрометцентр.

Утром местами по краю возможен туман. Дневные температуры составят +14...+19 градусов. Ветер будет северо-западный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров.

В Барнауле без осадков, в утренние часы местами также возможен туман. Дневные температуры в краевой столице составят +15...+17 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду.