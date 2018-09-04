Директор школы посоветовала ученикам получать информацию из телевизора

Директор школы №32 в Нижнем Тагиле Галина Масликова, избранная в городскую думу от "Единой России", посоветовала ученикам оторваться от соцсетей и искать информацию на федеральных телеканалах, чтобы не получать искаженной картины, пишет "Дождь".

Об этом Масликова заявила в интервью изданию "Между строк". Она подтвердила, что в школе есть ученики, "которые не ходят на митинги", но читают в соцсетях "не всегда достоверную" информацию, и поэтому с ними "приходится дискутировать".

"Я лично с ребятами этими общаюсь, советую посмотреть или почитать разные источники — "Первый канал", РТР, "Россию 24", не только соцсети. Дети ведь воспринимают все иначе, они не могут еще критически осмыслить информацию", — объяснила директор школы.

По мнению Масликовой, у подростков есть чувство сопротивления, они думают, "что это круто — восстать против системы". "Важно ограждать учащихся от призывов, тем более выходить на митинги", — добавила она.