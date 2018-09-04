Директор школы посоветовала ученикам получать информацию из телевизора

Директор школы №32 в Нижнем Тагиле Галина Масликова, избранная в городскую думу от "Единой России", посоветовала ученикам оторваться от соцсетей и искать информацию на федеральных телеканалах, чтобы не получать искаженной картины, пишет "Дождь".
Об этом Масликова заявила в интервью изданию "Между строк". Она подтвердила, что в школе есть ученики, "которые не ходят на митинги", но читают в соцсетях "не всегда достоверную" информацию, и поэтому с ними "приходится дискутировать".
"Я лично с ребятами этими общаюсь, советую посмотреть или почитать разные источники — "Первый канал", РТР, "Россию 24", не только соцсети. Дети ведь воспринимают все иначе, они не могут еще критически осмыслить информацию", — объяснила директор школы.
По мнению Масликовой, у подростков есть чувство сопротивления, они думают, "что это круто — восстать против системы". "Важно ограждать учащихся от призывов, тем более выходить на митинги", — добавила она.
Комментарии
Под столом от хохота))))))
па телику.... ага... а-ха-ха-ха-ха... да там кроме наглой лжи нихрена нет
надо было ей еще добавить, что вся правда только в передачах Соловьева
Цирк уехал клоуны остались, только теперь они в образовании. Страна скатывается по наклонной и скорость с каждым месяцем увеличивается...
Сетевое хомячьё считает себя очень крутым и продвинутым. Для него создан миф о свободе интернета в противовес "лживому телевидению". Допускаю что в ТВ имеется определённый уровень пропаганды, и это нормально. Любое государство должно себя защищать. При этом интернет пропитан пропагандой не меньше, а больше, чем ТВ. И учитывая где он был изобретён и кто его контролирует, понятно в чью пользу эта пропаганда.Насколько это серьёзно понятно по бешенству США насчёт"вмешательства русских хакеров в выборы в США". Громче всех "держите вора!" всегда кричит вор.И если кто-то из завсегдатаев сети этого не понимает, это говорит только об их зомбированности и невысоком уровне интеллекта. Так что молодец директор школы, и родители должны проводить с детьми такую же разъяснительную работу.
Вот, пожалуйста гость 18:17 из зомби-ящики: вокруг враги, предатели, США и пр.