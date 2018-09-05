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Элитную квартиру с нестандартными комнатами продают в Барнауле за 5,9 млн

, ИА "Амител"
Жилье площадью 87 квадратных метров находится в доме "Три богатыря"

Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 87 квадратных метров продают в центре Барнаула за 5,95 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в известном доме "Три богатыря". "Закрытая охраняемая территория, на площадке две квартиры. Самый центр города. Эксклюзивная планировка: нестандартные комнаты, кухня-студия, гардеробная комната", — отмечает автор объявления.

В квартире выполнен качественный ремонт из дорогостоящих материалов.

Приобретателю жилья обещают оставить в подарок всю мебель и технику.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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