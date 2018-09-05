Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 87 квадратных метров продают в центре Барнаула за 5,95 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено в известном доме "Три богатыря". "Закрытая охраняемая территория, на площадке две квартиры. Самый центр города. Эксклюзивная планировка: нестандартные комнаты, кухня-студия, гардеробная комната", — отмечает автор объявления.

В квартире выполнен качественный ремонт из дорогостоящих материалов.

Приобретателю жилья обещают оставить в подарок всю мебель и технику.