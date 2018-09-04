Фото: пресс-служба перинатального центра "ДАР"

Для жителей Барнаула Сергея и Алены Коваленко 4 сентября — дата особенная. Их дочь Вероника стала пятитысячным ребенком, появившимся на свет в стенах перинатального центра "ДАР", сообщила пресс-служба центра.

Более того, девочка уезжает домой вместе со своими сестрами Екатериной и Ангелиной, родившимися с разницей в несколько минут до и после нее.

Главный врач центра "ДАР" Ирина Молчанова в своем поздравлении подчеркнула, что такое событие представляет особую ценность не только для медицинского учреждения. Она отметила, что успешное выхаживание младенцев, рождение девичьей тройни — вклад в улучшение демографической обстановки в Алтайском крае и в целом в России.

Тройня провела в перинатальном центре чуть более месяца: потребовалось наблюдение специалистов и дохаживание маловесных малышек. Отмечается, что сегодня у детей все в порядке.

Поздравить многодетную семью пришли близкие родственники, коллеги молодых родителей, представители минтрудсоцзащиты, министерства здравоохранения, депутат Барнаульской городской Думы.