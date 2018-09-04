Семью российских туристов ограбили во Франции на миллион евро

Три чемодана, в которых находились драгоценности на сумму более 500 тысяч евро, украли у российской семьи на выходе из парижского аэропорта Ле-Бурже, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанцию RTL.

Инцидент произошел в понедельник, 3 сентября, около 22:30. Семья из трех человек прилетела из Ниццы на частном самолете и села в такси. При выезде на автостраду А1 путь им преградил автомобиль. Россияне сначала подумали, что произошло ДТП, но из машины выбежали четверо вооруженных грабителей в масках.

Грабители заставили туристов открыть багажник и отдать три чемодана, кошелек и мобильные телефоны. Водитель попытался снять грабителей на телефон, но преступники выхватили гаджет.

RTL отмечает, что преступники явно были хорошо информированы. Жертвы ограбления сообщили полиции, что в одном из чемоданов находились драгоценности, в том числе бриллианты, на сумму более 500 тысяч евро.

По данным радиостанции Europe1, общая стоимость похищенного достигает миллиона евро, так как в багаже также была дорогая одежда.

Следствие ведет полицейский департамент Ла-Курнев, городка в пригороде Парижа.