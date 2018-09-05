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Люди разбегаются из алтайской глубинки, отчаявшись ждать помощи от властей

, ИА "Амител"
Проблемы носят закоренелый характер и не решаются годами

Фото: ldpr.ru, razruha.org

Жители двух небольших сел Панкрушихинского района Алтайского края буквально каждый день вынуждены вести борьбу за существование. Местная власть бездействует и не в состоянии решить ни одну из многочисленных проблем.

Речь идет о станции Панкрушиха Железнодорожного сельского совета и поселке Березовка. Оба населенных пункта небольшие, расположены примерно в 15 км от районного центра.

В мае 1955 года неподалеку от райцентра — села Панкрушиха — началось строительство хлебоприемного пункта, а вместе с ним и поселка, названного потом Березовским за многочисленные березовые колки, окружающие его. На территории поселка и возле появлялись новые предприятия, в 1956 году образовались новые поселки — станция Панкрушиха и поселок Нефтебаза. С ростом населения эти три поселения образовали в 1973 году Железнодорожный сельсовет. Административный центр — поселок Березовский. Показательно, что в Нефтебазе жителей к 2018 году не осталось вовсе.

Во всеуслышание о проблемах сельчан 30 августа на сессии АКЗС заявила депутат от фракции ЛДПР Евгения Боровикова. Как именно живут люди на станции Панкрушиха, с трудом может представить себе городской житель. Там находятся двухэтажные ветхие домишки, которые пора расселять, но власть бездействует. При этом жители исправно платят взносы на капремонт, но его никогда не видели. Более того, как в неофициальной беседе заявил жителям местный чиновник, эти строения даже не состоят на чьем-либо балансе. Многие люди просто бросают свое жилье и уезжают отсюда. Остаются те, кто в силу возраста или состояния здоровья не может покинуть село.

Кстати, сейчас в сельсовете (где де-факто заселены два села из трех), согласно официальным данным, проживает немногим более 600 человек.

Рукой на людей власти махнули еще несколько лет назад. И это проявляется не только в отсутствии ремонта домов. Зимой здесь не чистят дороги, а летом не борются с травой и сорняками. Похоже, нет дела власти и до мусора, который скапливается рядом с домами. Вывозить его, кроме самих жителей, некому. Периодически они скидываются по 100-150 рублей, чтобы нанять машину, мусор в которую грузят опять же сами, рассказала Amic.ru одна из жительниц станции Панкрушиха.

Еще одной иллюстрацией быта в данном сельсовете является аварийное состояние детской площадки — все конструкции для игр стали опасными для жизни малышей. Более того, Евгения Боровикова заявила, что прекрасно помнит эти избушки и горку в виде головы богатыря – сама она родом из Панкрушихи и часто играла там в детстве. С тех пор они так и стоят.

"Уличные туалеты, которые относятся к этим домам, проваливаются. Люди не могут туда ходить. Конечно, сделала запросы в соответствующие органы. Деньги берутся за вывоз мусора, но помойки прямо около двухэтажек стоят — хоть тони там", — прокомментировала Евгения Боровикова.

Нередки здесь случаи отключения тепла и света на несколько дней. Состояние теплотрассы и вовсе вызывает обоснованные опасения. Местные чиновники даже предлагали жителям отключить их от центрального отопления (так как это становится весьма затратным для власти), а каждому из подъездов в доме выдать по кочегарке. Естественно, от этого "благодеяния" панкрушихинцы отказались. Надо ли говорить, что забота по обслуживанию кочегарки легла бы на их плечи.

...Пока все ограничилось обращением к депутатам, но местные жители не исключают, что в дальнейшем напишут еще и в прокуратуру. Между тем районные чиновники, похоже, не боятся вообще никого, равно как и не выказывают желания поработать для населения. Для них в порядке вещей отправиться на охоту в тот момент, когда люди, например, сутками находятся без света.

Показательно, что именно эту территорию курирует вице-спикер АКЗС, единоросс Сергей Серов. Его избрали депутатом по одномандатному избирательному округу № 4. В ЛДПР надеются, что представитель "партии власти" тоже подключится к решению проблем своего округа.

От редакции: Если в вашем населенном пункте происходит что-то подобное — власть не работает, проблемы с дорогами, социальными объектами, ЖКХ разваливается, есть проблемы в системе здравоохранения или образования, пишите нам в рубрику "Мобильный репортер", присылайте фото и видео с помощью кнопки "Предложить новость" под этой и другими новостями. Или в WhatsApp на номер +7-923-649-96-41

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

5.09.2018 07:09
АБОРИГЕН

А в это время в Москве в эксплуатацию вводят несколько станций метрополитена. Всегда было понятно, за чей счёт идет "банкет".

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