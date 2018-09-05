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За три месяца 600 встреч: на Алтае вышел фильм о Викторе Томенко

, ИА "Амител"
О политике рассказывают его друзья и коллеги

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко стал героем небольшого документального фильма "Жизнь и работа", который вышел вечером во вторник, 4 сентября, на телеканале "Наши новости" накануне 100 дней его руководства регионом.

За эти три с небольшим месяца Виктор Томенко провел более 600 встреч с жителями края, общественниками, предпринимателями, представителями различных сфер деятельности, руководителями министерств и ведомств.

Виктор Томенко, напомним, был назначен врио 30 мая 2018-го решением президента Владимира Путина. В фильме коротко рассказывается о его биографии, карьере, увлечениях, отношениях в семье и много про его подход к работе. О нем рассказывают друзья и знакомые, в том числе заслуженный тренер России Василий Репита, ректор Норильского государственного индустриального института Дмитрий Дубров, директор экономического департамента Заполярного филиала "Норникеля" Светлана Забедейко, Председатель правления Союза промышленников Алтайского края Виктор Герман. Томенко называют русским интеллигентом, отмечают, мол, выступает без бумажки, декламирует стихи, человек "грамотный и всесторонне развитый".

Как уже известно, в юношестве он увлекался баскетболом. Виктор Томенко признается: тогда для него спорт был главным в жизни, школа же воспринималась как неизбежное дополнение.

Однако построить карьеру ему, очевидно, помогли именно умственные способности. Пост руководителя Заполярного филиала "Норникеля" он занял в 33 года. Ему еще не было и 40, когда его пригласили работать в правительство Красноярского края. На работу в Барнаул он перебрался с поста председателя красноярского правительства.

Теперь уже бывшие коллеги из Красноярска отзываются о нем как об уважаемом руководителе, человеке, который начинал свою карьеру с самых низов. 

Есть в фильме и немного личного.

В фильме Томенко признается, что работать приходится до поздней ночи, но когда есть время, обязательно гуляет с собакой, созванивается с членами семьи, которые живут в других городах. Говорит врио губернатора и о том, что такое любовь и как она меняется с годами.

Также Виктор Томенко говорит, что считает своей родиной всю Сибирь. И хотя Алтай значительно отличается от Красноярского края, он сразу стал родным для политика.

Так, о переезде в Алтайский край он говорит:

"Поехать в Алтайский край... Времени на рассуждения, надо сказать, у меня было не так много. Я, естественно, первое и главное, что сделал, посоветовался со своими близкими. Нашел в них поддержку. И это многое определило", — делится врио губернатора. 

К слову, с женой Татьяной Виктор Томенко в браке уже 28 лет. И именно супруга, по его словам, была тем главным человеком, который поддержал его в принятии предложения президента РФ.

"Я принял решение: да, я готов, мне это интересно. Я смогу", — говорит о своем решении переехать на Алтай врио главы региона.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

5.09.2018 09:43
- гость -

сколько же бабла в него вложили!

0  0
5.09.2018 09:48
- гость -

Фильм получился достойный, глянул вчера на досуге.

0  0
5.09.2018 09:49
Макс

На выборах за него проголосую.

0  0
5.09.2018 09:51
Дмитрий


5.09.2018 09:49
Макс

Мы с женой тоже в первый раз пойдем на выборы и будем голосовать. А потом у нас запланирована групповушка. Сбор в 19-00 на крыльце Администрации. Приходи.

0  0
5.09.2018 09:54
- гость -

не готов я голосовать я за Путинского ставленника, так как не голосовал ВВП.

0  0
5.09.2018 09:58
Ирина

Виктор Петрович! Только вы способны наладить жизнь алтайцев!

0  0
5.09.2018 10:04
Дмитрий


5.09.2018 09:58
Ирина

Правильно Ирка! В Горный его! Приходи 09.09 в 19-00 на крыльцо. Славно отдохнем.

0  0
5.09.2018 10:11
- гость -

А про коррупцию в Красноярске в фильме рассказали, нет?)

0  0
5.09.2018 10:13
- гость -

5.09.2018 10:11
- гость -
А про коррупцию в Красноярске в фильме рассказали, нет?)

Там денег много. А тут их нет. Не будет и коррупции

0  0
5.09.2018 10:23
- гость -

А сколько роздано обещаний, просто рекорд поставил

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