Набиуллина назвала факторы для первого с 2014 года повышения ставки ЦБ

Центробанк России отметил появление "ряда факторов", из-за которых может быть повышена ключевая ставка, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС. Она также отметила, что факторов, которые бы говорили в поддержку решения снизить ключевую ставку, "сейчас немного".

"Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки, и появились некоторые факторы, которые позволяют "положить на стол" вопрос возможного повышения ставки", — сказала она.



Один из таких факторов — повышенная волатильность на финансовых рынках России и мира, пояснила она. "Безусловно, мы будем ее учитывать при принятии решения", — сказала Набиуллина.



По ее словам, эта волатильность, в свою очередь, так же связана с влиянием "внешних факторов", как и рост инфляции. "Инфляция возвращается к нашей цели чуть быстрее, чем мы прогнозировали раньше, в том числе и прежде всего из-за внешних факторов", — указала она, отметив, что пока инфляционные ожидания выросли "совсем незначительно".



При этом Набиуллина отметила, что "основные риски носят временный характер", и "если они не транслируются в рост инфляционных ожиданий", то ЦБ просто будет проводить смягчение кредитно-денежной политики более медленными темпами, чем планировалось ранее. Решение о повышении ключевой ставки в любом случае будет принимать совет директоров регулятора, подчеркнула глава ЦБ.

В последний раз ключевая ставка ЦБ повышалась в декабре 2014 года — до 17%. Сейчас она составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября.