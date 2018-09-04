Роскомнадзор пока не планирует блокировать YouTube

Росокомнадзор будет наблюдать за реакцией Google на выдвинутые регулятором претензии и за развитием ситуации в целом, пишет "Интерфакс".

"Мы будем наблюдать за развитием ситуации, мы не ведем речь о блокировке YouTube на территории России. Будем смотреть за реакцией Google. Пока официальной реакции нет", — сказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Соберемся потом на рабочую группу временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета после Единого дня голосования, подведем итоги и там посмотрим. Не будем забегать вперед", — пояснил он.

Ранее на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Субботин сообщил, что Роскомнадзор предупредил иностранные компании, в том числе Google, о недопустимости предоставления своих ресурсов для незаконной деятельности на территории России. Он рассказал, что ему известны случаи, когда сервисы Google беспрепятственно становятся площадками, размещающими противоправный контент, напрямую нарушающий нормы законодательства РФ по выборам.

По данным Росокмнадзора, десятки YouTube-каналов "помогают пропаганде антиобщественного поведения в период региональных выборов в РФ и проводят массированные акции с призывами нарушать российский закон".