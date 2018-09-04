Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области закупает для нужд Центра кинологической службы восемь служебных собак, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 550 тысяч рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 сентября, аукцион в электронной форме будет проведен 17 сентября.

Предполагается, в частности, приобрести три немецких овчарки возрастом от 5 до 8 месяцев зонарно-серого и рыжего цвета, а также черно-рыжего цвета (для собак женского пола). Закупить планируется также две черных немецких овчарки женского пола возрастом от 10 месяцев до полутора лет.

В закупке обозначены подробные требования к внешнему виду, характеру и здоровью собак. В частности, собаки должны "иметь крепкую нервную систему, быть активными, подвижными, уравновешенными, обладать выраженным добычным инстинктом, отсутствием пассивно-оборонительной реакции поведения, должны демонстрировать заинтересованный продолжительный поиск значимых предметов, людей". Глаза у животных должны быть миндалевидными, как можно темнее.

Кроме овчарок, планируется приобретение одного лабрадора палевого цвета (от светло-кремового до лисье-рыжего) возрастом от 24 до 36 месяцев. Он должен быть "послушным, добродушным, без тени агрессии или пугливости".

Также кинологам требуется два ротвейлера возрастом от 5 до 8 месяцев черного цвета с четко ограниченными насыщенными рыжевато-коричневыми отметинами на щеках, морде, горле, груди и ногах, а также над глазами и под основанием хвоста.

Отмечается, что ротвейлеры должны соответствовать стандартам породы: быть дружелюбными и миролюбивыми, любить детей, быть преданными, послушными, легко управляемыми и работающими с удовольствием. У собак должны быть естественные и простые манеры: поведение уверенное, нервная система крепкая, бесстрашие, внимательное отношение ко всему, что их окружает.