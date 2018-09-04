Ответственность за увольнения предпенсионеров может ударить по ним же

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, которые подошли к этому возрасту, сообщает "Интерфакс".
Шохин отметил, что РСПП предложил в рамках пенсионной реформы снизить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для граждан предпенсионного возраста.
По его словам, РСПП предлагает снизить социальные взносы для этой категории граждан в 1,5-2 раза.
Впрочем, ранее глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин отказался поддержать снижение ставки страховых взносов от работодателей за работников предпенсионного возраста.
29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.
Законопроект о пенсионной реформе предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Путин предложил снизить планку повышения для женщин до 60 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034 году.
Комментарии
Так и принимать не будут на работу тех, кто приблизился к черте. Чтобы потом не было проблем с увольнением.
тут поле 50ти работу вообще не найти, какие нафиг увольнения предпенсеонеров.
Ну если только начать предпенсионерами считать ех кому за 45 даже за 40 уже с этого времени вероятность найти работу начинает стремительно идти к нулю
Давно решение проблемы существует: срочный контракт.
Есть довольно много профессий, где люди пожилого возраста, в силу возраста, не могут справиться - физический труд, труд требующий высокоточных операций, хорошего зрения - да много чего. Подобные законы станут мучением как для работника, так и для работодателя. Только животным из ЕР, во главе с Квакиным этого не понять