Ответственность за увольнения предпенсионеров может ударить по ним же

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что чрезмерно жесткая ответственность для работодателей за увольнение лиц предпенсионного возраста чревата тем, что своих мест будут лишаться работники, которые подошли к этому возрасту, сообщает "Интерфакс".

Шохин отметил, что РСПП предложил в рамках пенсионной реформы снизить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для граждан предпенсионного возраста.

По его словам, РСПП предлагает снизить социальные взносы для этой категории граждан в 1,5-2 раза.

Впрочем, ранее глава Минтруда и соцзащиты РФ Максим Топилин отказался поддержать снижение ставки страховых взносов от работодателей за работников предпенсионного возраста.

29 августа президент России Владимир Путин в телеобращении заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

Законопроект о пенсионной реформе предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Путин предложил снизить планку повышения для женщин до 60 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить — к 2034 году.