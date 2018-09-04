В Славгороде бывший полицейский признан виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий за сдачу экзаменов для получения водительского удостоверения, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году инспектор ГИБДД через посредника систематически получал взятки в виде денег от граждан, желающих успешно сдать теоретический и практические экзамены на получение водительского удостоверения.

"Сотрудник полиции незаконно выставлял в экзаменационные листы учеников положительные оценки за экзамены без фактической их сдачи, в связи с чем впоследствии на основании данных документов им выдавались водительские удостоверения. Сумма взяток варьировалась от 5 до 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия бывший сотрудник ГИБДД вину в содеянном признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.