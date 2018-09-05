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Средние цены на бензин в Алтайском крае на розничном рынке продолжают оставаться на уровне, которого они достигли в самом начале июня – таким образом, стоимость топлива оказалась "заморожена" в нашем регионе в течение трех месяцев.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 26 августа по 2 сентября средние цены на бензин АИ-92 в Алтайском крае составили 40,35 рубля за литр, на 95-й бензин — 42,17 рубля, на летнее дизельное топливо — 44,13 рубля.

Именно такой планки цены на горючее в нашем регионе достигли в начале июня. После этого средняя розничная стоимость ГСМ стабилизировалась.

Напомним, что в мае по всей стране прокатилась волна резкого удорожания бензина и солярки, которую российские автомобилисты ощутили на себе в полной мере.

Не исключено, что осенью цены на горючее вновь заметно поползут вверх. Это может быть связано и с классическим сезонным фактором, и с ремонтом на крупнейших НПЗ. Кроме того, в августе в России уже фиксировалось удорожание топлива на оптовом рынке.

Как известно, спустя непродолжительное время вслед за оптом в плане удорожания топлива подтягивается и розница.

Так что алтайским потребителям горючего следует быть готовыми к очередному росту цен, надеясь, конечно, на лучшее.