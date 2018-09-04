53-летнему руководителю муниципального унитарного предприятия Барнаула "Городское зеленое хозяйство" Сергею Гончарову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
По версии следствия, Гончаров потребовал от барнаульского индивидуального предпринимателя взятку в размере 222 тысяч рублей за заключение и подписание договора на выполнение работ по ликвидации последствий урагана, прошедшего в краевой столице в июне 2018 года.
Сам договор заключался на общую сумму более 1 миллиона 290 тысяч рублей. Также, как отмечается, в сумму взятки входила гарантия своевременной оплаты по договору.
Как отмечает ведомство, после получения части взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.
"В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями устанавливаются иные факты противоправной деятельности руководителя муниципального предприятия", — говорится в сообщении ведомства.
Также будет дана юридическая оценка действиям индивидуального предпринимателя за дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Расследование продолжается.
Руководителя барнаульского "Горзеленхоза" Сергея Гончарова задержали при получении более 200 тыс. рублей от предпринимателя за подписание с ним договора на выполнение работ по ликвидации последствий урагана.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 4 сентября 2018 г.
Чиновнику предъявлено обвинение, устанавливаются аналогичные факты pic.twitter.com/tOnfKMTWng
Комментарии
Редкостный
Так вроде с высоких трибун разрешили...
Похоронил все деревья в городе. Хочется пожелать ему надолго.