53-летнему руководителю муниципального унитарного предприятия Барнаула "Городское зеленое хозяйство" Сергею Гончарову предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, Гончаров потребовал от барнаульского индивидуального предпринимателя взятку в размере 222 тысяч рублей за заключение и подписание договора на выполнение работ по ликвидации последствий урагана, прошедшего в краевой столице в июне 2018 года.

Сам договор заключался на общую сумму более 1 миллиона 290 тысяч рублей. Также, как отмечается, в сумму взятки входила гарантия своевременной оплаты по договору.

Как отмечает ведомство, после получения части взятки обвиняемый был задержан сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"В отношении должностного лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями устанавливаются иные факты противоправной деятельности руководителя муниципального предприятия", — говорится в сообщении ведомства.

Также будет дана юридическая оценка действиям индивидуального предпринимателя за дачу взятки должностному лицу в крупном размере. Расследование продолжается.