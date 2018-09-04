"Российские железные дороги" (РЖД) предлагают до 2025 года создать в Москве объединенный Южный вокзал, который обслуживал бы все поезда южного направления, в том числе в Крым, пишет РБК со ссылкой на материалы компании.

Базой для объекта, согласно плану РЖД, станет Павелецкий вокзал. Предполагается, что для создания Южного вокзала необходимо электрифицировать несколько железнодорожных направлений к югу от Москвы, на что потребуется около 100 миллиардов рублей.

Сейчас поезда южных направлений приходят как на Павелецкий вокзал, так и на Курский, Киевский и Казанский.

Обновление Павелецкого вокзала, согласно одной из концепций, предусматривает фактически удвоение его общей площади (сейчас — 40,2 тысячи квадратных метров) за счет строительства нового пассажирского терминала над железнодорожными путями. В его состав войдут офисы, торговые площади и гостиница. Другая концепция предполагает преобразование объекта в его текущем пространстве и размещение на верхних этажах вокзала торгового центра, капсульного отеля, ресторана и хостела.