Дело возбудили на Украине против посетивших Крым немецких депутатов

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении немецких депутатов, посетивших Крым без согласия Киева, возбуждено уголовное дело, сообщает RT со ссылкой на "Европейскую правду".
"То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства", — отметил Мельник.
Ранее посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым.
Комментарии
автор иди учиться
4.09.2018 22:41 Да, изначально было "против немецких депутат". Однако очевидно, что, скорее всего, банально в заголовок, который имеет ограниченное количество символов, не влезло окончание. Потом поправили. Но... ваш комментарий наглядно показывает, что даже в этом случае есть два типа людей. Одни пишут "поправьте ошибку" - так пишут люди, которые понимают, что и сами порой делают ошибки и в работе, в том числе. А есть пробитые лошары, которые пишут "автор иди учиться", коим вы и являетесь... и не к сожалению даже, для вас это гордость носить такое важное звание.