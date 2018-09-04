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Дело возбудили на Украине против посетивших Крым немецких депутатов

, ИА "Амител"
Ранее посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым

Фото: lavanda.life

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении немецких депутатов, посетивших Крым без согласия Киева, возбуждено уголовное дело, сообщает RT со ссылкой на "Европейскую правду".

"То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства", — отметил Мельник.

Ранее посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

4.09.2018 22:41
гость

автор иди учиться

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4.09.2018 22:53
guest365

4.09.2018 22:41 Да, изначально было "против немецких депутат". Однако очевидно, что, скорее всего, банально в заголовок, который имеет ограниченное количество символов, не влезло окончание. Потом поправили. Но... ваш комментарий наглядно показывает, что даже в этом случае есть два типа людей. Одни пишут "поправьте ошибку" - так пишут люди, которые понимают, что и сами порой делают ошибки и в работе, в том числе. А есть пробитые лошары, которые пишут "автор иди учиться", коим вы и являетесь... и не к сожалению даже, для вас это гордость носить такое важное звание.

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