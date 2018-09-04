Дело возбудили на Украине против посетивших Крым немецких депутатов

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что в отношении немецких депутатов, посетивших Крым без согласия Киева, возбуждено уголовное дело, сообщает RT со ссылкой на "Европейскую правду".

"То, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства", — отметил Мельник.

Ранее посольство Украины в Чехии выразило протест в связи с визитом двух чешских депутатов в Крым.