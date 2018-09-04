Минобороны построит в Москве главный храм Вооруженных сил

Министерство обороны России построит главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке "Патриот". Об этом на селекторном совещании рассказал глава ведомства Сергей Шойгу, пишет "Лента.Ру".

"Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия", — отметил он.

Для презентации проекта создали специальный раздел на сайте Минобороны. Судя по опубликованному там видеоролику, здание церкви, выполненное в "монументальном русско-византийском стиле", будет покрашено в цвет хаки.

Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.

Рядом откроется музейно-выставочный центр "Духовное воинство России", экспозиция которого будет посвящена "героической истории русского воинства".