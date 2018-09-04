В Ставропольском крае мужчина украл со стройки башенный кран и сдал его на металлолом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"В полицию обратился индивидуальный предприниматель из Буденновского района, который написал заявление о хищении с территории строительного объекта башенного грузоподъемного крана. Причиненный ущерб он оценил в 700 тысяч рублей", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что подозреваемый увидел технику на заброшенной стройке и решил, что она никому не принадлежит.

Четыре дня он резал подъемный кран на части, затем сдал конструкции в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.