Депутат Госдумы, космонавт и бывший участник экспедиции на МКС Максим Сураев в интервью "Говорит Москва" заявил, что обшивку космического корабля "Союз" на орбите Земли мог повредить член экипажа.

Как отметил Сураев, повреждение было не столь большим. Его можно было как-то компенсировать, но далее, очевидно, пришлось бы совершить досрочный спуск людей на Землю.

"Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой", — отметил Сураев и призвал дождаться заключения комиссии.

Он не исключил, что за данным инцидентом может стоять конфликт, возникший между людьми на орбите, или психические проблемы у одного из них.

"У нас была серьезная хорошая мощная система, которая называлась психологический отбор космонавтов, совместимость космонавтов, совместимость экипажа. Конечно, она сейчас существует, но это совершенно не то, что было в Советском Союзе", — добавил депутат.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что одной из версий ЧП на российском корабле являются умышленные действия космонавта: "Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой, то есть мы можем сократить версию, что это какая-то технологическая ошибка какого-то специалиста. Идет скольжение сверла по поверхности".

Об утечке воздуха на "Союзе", пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли, стало известно 30 августа. Расследованием занимается специальная комиссия. На данный момент точно установлено, что "Союз" был поврежден не метеоритом.