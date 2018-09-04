План наступления ВСУ на Донбасс раскрыли в ДНР

Замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики сформировали наступательную ударную группировку из более чем 12 тысяч человек и разместили ее на Мариупольском направлении, пишут "Известия" со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

По словам Басурина, эта информация получена от источников из Генерального штаба Вооруженных сил Украины, штаба операции объединенных сил (ООС) и штабов соединений.

Он отметил, что на первом этапе наступления ВСУ начнут артподготовку с использованием реактивной и ствольной артиллерии. Затем 36-я бригада с рубежа Коминтерново-Широкино выдвинется в направлении Новоазовска, а 79-я бригада с рубежа Набережное-Заиченко атакует позиции республики по направлению поселка Розы Люксембург. Одновременно с этим 128-я горно-штурмовая бригада использует отвлекающий маневр наступления в направлении Тельманово и обеспечит прикрытие левого фланга наступающей группировки.

Басурин уточнил, что цель операции — за пять суток выйти к российской границе. Далее, по его словам, захваченную территорию ДНР будут зачищать бойцы нацбатальона "Азов" и отряды 79-й десантно-штурмовой бригады.

Басурин подчеркнул, что республика готова встретить украинских силовиков и защитить своих граждан.