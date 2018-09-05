Экологи обнаружили в Подмосковье редкую бабочку-колибри, которую в последний раз видели в этих местах более 40 лет назад, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Экологи природоохранного фонда "Верховье", которые ведут мониторинг редких видов флоры и фауны по заказу Минэкологии, зафиксировали в городском округе Шатура большехоботника звездчатого, или обыкновенного языкана, — редкую для Подмосковья бабочку из группы бражников, занесенную в Красную книгу Московской области", — говорится в сообщении.

В последний раз этот вид находили в Московской области более сорока лет назад, однако впервые его зафиксировали в регионе еще во второй половине XIX века, отметили в пресс-службе.

Бабочка очень своеобразна, и при первом рассмотрении ее нередко сравнивают с птицами колибри. Она быстро машет крыльями и зависает над цветком на несколько секунд, чтобы пить нектар. В садах бабочки быстро порхают над клумбами с цветами, предпочитая флоксы и циннии, почему-то оставаясь равнодушными к кустам роз, опускают внутрь цветков тонкий длинный хоботок и, напившись, стремительно улетают, пояснили в пресс-службе.

Передние крылья бабочки серые, с темными поперечными линиями, задние — ярко-оранжевые. На конце брюшка по бокам кисточки, отдаленно напоминающие птичий хвост, что также усиливает сходство с колибри, уточнили в ведомстве.

"Бабочка способна летать со скоростью до 50 километров в час, это позволяет ей преодолевать очень большие расстояния и быстро перелетать с одного растения на другое, одно насекомое в солнечный день опыляет за минуту до 30 цветков", — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Для сохранения этого редкого вида планируется создать особо охраняемую природную территорию на юге и востоке области, добавили в ведомстве.